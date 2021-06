Stiri pe aceeasi tema

- Decesul comandantului roman de pe nava Vantage Wave a survenit pe neașteptate, in data de 19 aprilie, in timp ce se afla in portul Huangpu din Guangzhou, China. Vasul a venit din India, unde a incarcat 25.000 de tone de lingouri de aluminiu pe care le-a transportat in China. La patru zile dupa ce a…

- Omul de afaceri vasluian da exemplul felului in care, susține el, „m-a tratat statul, atat pe vremea lui Ponta, dar și acum, cand Eximbank favorizeaza o firma a lui Plahotniuc”. „Numai in ultimii 6 ani productivi ai mei, am platit peste 500 de milioane de euro la bugetul statului”, spune Adrian Porumboiu.…

- Estadio Deportivo scrie ca „randamentul foarte bun al mijlocașului lui Rangers a reactivat interesul Sevillei”. Gica Hagi (56 de ani) confirma pentru Estadio Deportivo: „Sevilla il urmarește pe Ianis (22 de ani) dinainte sa ajunga la Rangers”. "Hagi nu este un nume banal in fotbalul european. Gica Hagi…

- RATBV S.A. aduce la cunoștința clienților sai faptul ca in perioada Sarbatorilor Pascale mijloacele de transport public de calatori vor circula conform unor orare adaptate la cerințele de mobilitate existente in aceste zile, dupa cum urmeaza: Vineri, 30 aprilie 2021 – program circulație corespunzator…

- Miniștrii USR nu au participat la ședința de Guvern de miercuri și intenționeaza sa nu participe nici la ședința convocata pentru astazi. Totuși, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, și-a reluat atribuțiile de ministru și a participat alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare…

- “Azi am participat la semnarea contractului pentru construirea (proiectare + executie) drumului expres Galati – Braila. Acesta este un proiect-cheie pentru legarea celor doua municipii, pentru dezvoltarea intregii zone, inclusiv prin conexiunea la podul suspendat peste Dunare si, implicit, la Tulcea”,…

- “Azi am participat la semnarea contractului pentru construirea (proiectare + executie) drumului expres Galati – Braila. Acesta este un proiect-cheie pentru legarea celor doua municipii, pentru dezvoltarea intregii zone, inclusiv prin conexiunea la podul suspendat peste Dunare si, implicit, la Tulcea”,…

- Viitorul drum expres va avea o lungime de 11 kilometri, va cuprinde trei poduri, doua viaducte și un pasaj și va fi proiectat cu doua benzi pe sens și cu parapete desparțitor intre sensuri.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a participat joi,15 aprilie, la semnarea contractului pentru construirea…