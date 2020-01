Miliardar japonez singur, caută PARTENERĂ pentru spațiu Cine este miliardarul japonez care cauta o „femeie speciala” pentru a-și salva viața sentimentala? Magnat in domeniul fashion și colecționar de arta, cu o viața care nu prea i-a oferit noroc in dragoste, el iși cauta scaparea...undeva departe. Insoțit neaparat de o prezența feminina. Pune insa anumite condiții in ceea ce privește aceasta prezența.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un miliardar japonez cauta o partenera care sa-l urmeze pe Luna si, desi pare o propunere romantica, este vorba de o oferta concreta care implica un periplu real plin de aventuri, relateaza EFE. Propunerea a fost lansata de Yusaku Maezawa, fondatorul firmei Zozo de comercializare online de haine si…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa cauta o „partenera deviața” care sa-l insoțeasca in calatoria sa in spațiu. El a postat un anunț incare spune ca vrea sa impartașeasca experiența sa cu o femeie ”speciala”. In varsta de 44 de ani, Yusaku Maezawa, va deveni in 2023, primul pasager civil care va zbura…

- Specializata in studiul exoplanetelor, Roxana Lupu este cercetator la NASA. Romanca spune ca este posibil ca intr-o zi sa gasim viata in spatiu, dar pana atunci vor aparea alte descoperiri si probleme grave.

