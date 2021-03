Un miliardar japonez a inceput o acțiune de cautare a opt persoane dispuse sa i se alature intr-o calatorie in jurul Lunii. Yusaku Maezawa ofera o calatorie unica in viața, cu titlu gratuit, pe o nava a lui Elon Musk. „Acțiunea” e din cadrul programului spațial SpaceX, iar cursa e programata in 2023. Yusaku Maezawa cauta opt civili, sa i se alature in ceea ce spera a fi prima calatorie umana in jurul Lunii, dupa 1972, potrivit BBC. Nu este prima tentativa Posibilii astronauți trebuie sa transmita numele, varsta, adresa de mail și o fotografie. Miliardarul iși propune ca pana in luna iunie sa definitiveze…