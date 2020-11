Miley Cyrus a lansat albumul ‘PLASTIC HEARTS’

Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Allover a lansat un nou videoclip la piesa The Ballad Of A Raven, melodie inclusa pe albumul de debut al trupei. „Here’s a surprise for ya. Acum doi ani, cantam in Escape Underground Hub in deschidere la Implant pentru Refuz. Am gasit filmarile astea in arhiva, si Tudor Fira a incropit…

- Cantareata americana Ariana Grande a lansat vineri al saselea album de studio, „Positions”, care cuprinde colaborari cu The Weeknd, Doja Cat si Ty Dolla $ign, potrivit news.ro.Aparitia a fost anticipata de single-ul omonim, lansat in urma cu o saptamana.Albumul cuprinde 14 piese si este „preferatul”…

- Cantareața in varsta de 27 de ani a vorbit intr-un interviu recent acordat publicației ‘INTERVIEW‘ despre experiența sa cu extratereștrii. Miley a spus ca intr-o seara conducea liniștita impreuna cu o prietena cand deodata a vazut o nava spațiala care a inceput sa o urmareasca. Mai mult de atat, Miley…

- Știm sigur, sigur ca avem pe aici fani Shawn Mendes, așa ca va dam o veste foarte buna. Vineri, pe 23 octombrie, vine un super documentar care il are in prim-plan pe Shwan Mendes și muzica sa. Trailerul documentarului, mai jos: Un documentar original Netflix. Din 23 noiembrie.Cc: Mendes Army Posted…

- Albumul „Top” este al treilea al rapperului YoungBoy Never Broke Again care s-a clasat pe primul loc in clasamentul Billboard 200 in mai putin de un an, potrivit news.ro.Lansat pe 11 septembrie, albumul a fost vandut in 126.000 de unitati in saptamana incheiata pe 17 septembrie, potrivit Nielsen…

- Diva pop din Ucraina, NK (Anastasia Kamenskykh), a carei piesa populara ‘Peligroso’ a ajuns in top Billboard, a lansat ulterior piesa ‘Elefante’ care a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube, iar acum NK lanseaza albumul ‘Eclectica’ care include si hit-ul ‘Elefante’. Titlul ‘Eclectica’…

- Selena Gomez și-a lansat propria gama de produse cosmetice și are același nume ca cel de-al treilea album al ei lansat anul acesta – RARE. Cantareața a spus ca spera ca fetele care ii vor cumpara produsele sa o faca ‘for fun‘, pentru ca machiajul ar trebui sa fie o pasiune, nu o necesitate. Selena...…

- Grupul new wave englez Tears for Fears a lansat single-ul „Rhythm of Life” din 1986, primul extras din colectia „Seeds of Love” care urmeaza sa apara toamna aceasta, potrivit news.ro.Demo-ul a fost inregistrat de solistul Roland Orzabal, cofondator al trupei, si claviaturistul Nicky Holland…