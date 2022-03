Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Bartos a fost martor la o scena care l a impresionat, pe care a relatat o intr o postare pe pagina sa, pe Facebook, joi, pe 3 martie.Actorul a postat o fotografie cu un om fara adapost, aflat in Piata Universitatii din Bucuresti si a povestit ce s a intamplat cand un echipaj de politie a oprit…

- De șase zile, Romania și-a deschis brațele și a sarit in ajutorul țarii vecine care a fost atacata de Rusia. Mii de refugiați ucraineni au trecut granița și au pașit pe meleagurile romanești, unde au avut parte și de situații mai puțin placute, precum "țeapa" data de mai mulți taximetriști. Iata ce…

- Omul de afaceri Gigi Becali a declarat ca inchiriaza toate hotelurile din Galati pentru a oferi gratuit camere in care sa stea refugiatii din Ucraina care au ajuns in Romania. ”Toate hotelurile din Galati le inchiriez si cazez oameni in ele. Pot sa-i cazez la o pensiune in Bucovina, dar unde pot sa…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, a anuntat, vineri, la Antena 3 , ca Romania reușește sa ajunga la un grad de imunitate colectiva de peste 75-80%, daca adunam cei care s-au imbolnavit in valul 4 și valul 5 și cei vaccinați. In acest context, medicul spune ca Romania…

- Romania are 4.538 de buncare in care oamenii se pot adapostii. Conform unei liste publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, cele mai multe se afla in Capitala, 1.171 la numar. Cele mai multe adaposturi de protectie civila din București se afla sub blocuri de locuințe sau in parcarile…

- Oamenii adunați in București sambata seara au protestat fata de impunerea certificatului verde, dar si fata de vaccinarea copiilor. Zeci de oameni s-au adunat sambata dupa amiaza inca de la ora 16.00 in Piața Universitații.Aceștia au incheiat protestul, printr-un marș pana in fața Ministerului Afacerilor…

- Ministrul Sanatații atrage atenția asupra faptului ca numarul cazurilor de COVID-19, din Romania, ar putea depași 40.000 saptamana viitoare. El crede ca acesta va fi ultimul vald al pandemiei de SARS-CoV-2. Ministrul Sanatații spune ca vor mai urma undeva la 10 zile de creștere a cazurilor de infectare.…

- Gruparea a fost organizata inca de la inceputul anului de 6 tineri care se infiltrasera in anumite cercuri din nordul Capitalei, frecventate de politicieni și vedete. Tienrii aduceau droguri din Bulgaria pe care ulterior le diluau in Romania și le vindeau la preț dublu.Așa au reușit, spun anchetatorii,…