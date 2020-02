Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 30 ianuarie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Prin noua lege, polițiștii vor capata mai multa putere. Vor putea intra in locuința unui suspect fara acordul proprietarilor, iar refuzul de legitimare va fi sancționat cu o amenda de trei ori mai mare ca in prezent.Persoanele care fac scandal sau organizeaza petreceri in timpul noptii sau in timpul…

- Capitala europeana care a interzis circulația mașinilor diesel pentru trei zile, din cauza poluarii “puternice și persistente” O interdictie temporara pentru vehiculele diesel va fi extinsa pentru inca doua zile la Roma din cauza "puternicei si persistentei" poluari atmosferice,…

- Autoritațile din Roma mențin inca doua zile interdicția temporara pentru mașinile diesel – din cauza poluarii din oraș. Interdictia nu se aplica autobuzelor, taxiurilor si altor mijloace de transport. Masura a fost adoptata ieri, dar concentratiile de particule fine de tip PM 10 sunt in continuare la…

- Mai mulți șoferi care au parcat pe buza partiei din Poiana Brașov au fost amendați. Polițiștii locali au dat intr-o singura zi amenzi de aproape 2.000 de lei, potrivit Mediafax.Polițiștii ii sfatuiesc pe șoferi sa foloseasca parcarile și sa nu blocheze accesul pietonilor la trotuare. ”Biroul Rutier…

- Numarul de decese premature se marește, astfel ca autoritațile unui oraș au decis sa interzica mașinile mai vechi de 10 ani. Se anunța amenzi usturatoare pentru cei care incalca legea. In ce oraș se interzic mașinile mai vechi de 10 ani Numarul de decese premature se apropie de 500 pe an, astfel ca…

- Autoritațile au decis sa aplice cu strictețe Hotararile Consiliui Local Iași privind interzicerea staționarii unor vehicule in municipiul Iași. Pe raza orașului exista multe microbuze sau chiar mașini de mare tonaj care sunt staționate sau parcate pe marginea drumurilor sau chiar pe zonele verzi. Asta…

- In Timișoara, șoferii care parcheaza neregulamentar, pe pietonala, sunt buni de plata. Polițiștii rutieri i-au luat la ochi pe aceștia, iar in ultima luna au acordat aproape 2.000 de sancțiuni contravenționale, in mai multe zone ale orașului. Graba, neglijența sau lipsa locurilor de parcare ii determina…