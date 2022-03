Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a declarat ca Fondul de pensii al tarii, care este un investitor major de clasa mondiala si gestioneaza active de 1,3 trilioane de dolari, isi va retrage toate activele din Rusia din cauza agresiunii impotriva Ucrainei si va oferi 2 miliarde de coroane de ajutor umanitar Kievului, a anuntat…

- O clona a paginii oficiale a primarului Kievului, Vitali Klitschko, a aparut duminica pe Instagram, conform Ambasadei Ucrainei in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- La cateva ore dupa ce forțele ruse au intrat in capitala ucraineana, primarul Vitali Klitschko, anunța ca orașul a intrat ”intr-o faza defensiva”, relateaza The Guardian . ”Orașul a intrat intr-o faza defensiva. In unele cartiere se aud focuri de arma și explozii. Sabotorii au intrat deja in Kiev. Inamicul…

- Comerțul extern al Republicii Moldova, în 2021, a batut patru recorduri istorice și a trecut de 10 miliarde de dolari, susține expertul Veaceslav Ionița. Potrivit lui Ionița, în primul rând, volumul comerțului extern a depașit pentru prima data nivelul de 10 miliarde dolari…

- Editia din acest an a finalei Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) va genera venituri de 477 de milioane de dolari pentru orasul Los Angeles, gazda Super Bowl-ului 2022, in care se vor infrunta duminica echipa locala LA Rams si formatia Cincinnati Bengals, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a declarat ca despagubirile acordate in ianuarie 2020 de juriul federal din Los Angeles, unele dintre cele mai mari intre cazurile referitoare la brevete, nu este ”sustenabil din punct de vedere juridic”. De asemenea, a sustinut concluziile juriului…

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a afirmat vineri ca retinerea manifestata de Berlin de a furniza arme Kievului încurajeaza agresiunea rusa si a sugerat ca Moscova ar putea spera la o restaurare a Republicii Democrate Germane în estul Germaniei, relateaza Reuters și Agerpres.Reznikov…