- Priscilla Presley, vaduva „regelui” rock’n’roll-ului Elvis Presley, a participat la un protest bizar fața de comerțul cu carne de caine care s-a desfașurat zilele trecute la Los Angeles. Actrița in varsta de 73 de ani a fost fotografiata ținand in brațe un caine mort, in fața Consulatului General al…

- Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a facut o dezvaluire neașteptata despre omul de afaceri, a postat o imagine pe pagina sa de Facebook, unde apare alaturi de tatal sau, dar și un mesaj, in care ii declara dragostea pe care o simte fața de el. Cei doi se ințeleg foarte bine și petrec foarte mult […]…

- Simona Halep a dezvaluit cine este persoana care avut un rol decisiv in ascensiunea din ultimul an, in urma careia a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA si a castigat in premiera un turneu de Grand Slam.

- Serena Williams a dezaluit ca sufera de depresie postnatala, dupa ce anul trecut a dat naștere primului ei copil. Sportiva a povestit ca nu poate scapa de teama ca nu va reuși sa fie simultan o mama buna pentru fiica ei, Olympia, și cea mai buna jucatoare de tenis din lume.

- Ion Cristoiu a dezvaluit la Antena 3 o intamplare petrecuta cu Elena Udrea, cu privire la faimosul bilețel roz care ar fi fost trimit de Tariceanu catre Traian Basescu.Citește și: Atac EXPLOZIV la adresa lui Carmen Dan, din Parlament: trebuie sa DEMISIONEZE ”Sa fac o dezvaluire. Eu…