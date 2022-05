Stiri pe aceeasi tema

- Mikola Kulicenko, un barbat din Ucraina, a reușit sa se salveze dintr-o groapa comuna, dupa ce a fost torturat și impușcat de ruși. Frații acestuia au sfarșit, iar el a fost singurul supraviețuitor. Ce a marturisit, mai ales pentru ca a trecut prin cele mai grele momente din viața.

- O caracteristica a conflictului de pana acum din Ucraina a fost reprezentata de relatarile frecvente despre presupuse atrocitați comise de forțele rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uneori, ororile de frontul din Ucraina depașesc scenariul unui film de groaza. „Glonțul mi-a intrat prin obraz și mi-a ieșit pe la ceafa, pe sub urcehe. N-a atins organe vitale”, povestește, aproape ireal, Mikola Kulicenko, intr-un interviu pentru postul public de la Kiev . Ievhen și Dima, frații sau,…

- Ziua 60 de cand Rusia a invadat Ucraina. Vladimir Klitschko, (45 de ani), fost campion mondial la categoria grea, a anunțat ca armata lui Putin a continuat bombardamentele și de Paște. Ucraineanul, care lupta alaturi de fratele sau, Vitali, in razboiul dintre Ucraina și Rusia, nu l-a iertat pe Vladimir…

- Exploratorul botoșanean Gheorghe Iavorenciuc a avut o primavara plina. In luna martie s-a deplasat in Ucraina, țara invadata de Rusia, dupa care și-a sarbatorit implinirea a 65 de ani in Siria, stat aflat in razboi de mai bine de un deceniu.

- Mariupol (sud-est) a devenit cel mai bombardat si mai devastat oras in timpul razboiului din Ucraina, dupa ce a suportat majoritatea atacurilor sustinute ale Rusiei, fiind considerat totodata cheia campaniei militare rusesti din aceasta tara, informeaza marti BBC. Pe twitter a fost publicata O nota…

- Dmitro si Tania Svet au petrecut primele 23 de zile ale razboiului din Ucraina ascunsi in pivnita lor, in Mariupol, impreuna cu fiica lor de 7 ani, Vlada, si cu parintii lor. Cei doi si copilul lor au reusit sa fuga din orasul asediat de rusi, insa parintii au ramas acolo, relateaza cnn.com.

- Novak Djokovic s-a oferit sa trimita bani sau orice alt sprijin de care e nevoie fostului jucator de tenis Sergiy Stakhovsky, care s-a inrolat in armata de rezerva a țarii sale, in contextul invaziei ruse in Ucraina.