Miklos, la un pas de a doua Olimpiadă! La 21 de ani, Andreei Miklos nu ii sta nimeni in cale in proba de 400 metri. “Am inceput sezonul la Viena, cand am alergat 52.63, dupa care am continuat cu alte concursuri printre care și Naționalele, apoi in Belgia, in Serbia, peste tot am obținut doar victorii” - Andrea Miklos, campioana naționala in proba de 400 m. Andreea nu e singura din familia Miklos pasionata de atletism. Matușa ei a fost campioana la garduri și lungime. Fata s-a apucat de atletism la 9 ani și de 12 ani e pregatita de aceeași antrenoare, Kanizsay Magdolna. „Eu spun ca este un lucru foarte mare in ziua de azi deoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

