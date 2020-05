Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a luat legatura cu Nicolae Badea, fostul numar 1 de la Dinamo, de la care Ionuț Negoița a achiziționat clubul din Ștefan cel Mare in urma cu 7 ani. Și de numele lui Badea s-au legat diverse variante de come-back la gruparea „cainilor", cu toate ca, de fiecare data, omul de afaceri…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Ciuperceni, judetul Gorj, care a fost trimis in judecata sub acuzatia ca in vara anului trecut si-a ucis tatal cu o sapa si un topor, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de 11 ani de inchisoare.

- Persoanele care incalca ordinele de autoizolare introduse pentru a opri raspandirea noului coronavirus in Australia risca pana la sase luni de inchisoare, atrage atentia politia din statul New South Wales, potrivit DPA.Politia le-a cerut cetatenilor sa semnaleze daca stiu persoane care ignora…

- Trei senatori PNL, Alina Gorghiu, Iulia Scantei și Daniel Fenechiu, vor depune la Senat un proiect care prevede inchisoare intre 3 și 10 ani pentru cei care infecteaza cu boli contagioase doua sau mai multe persoane și intre 5 și 15 ani de inchisoare, daca fapta a avut ca urmare moartea victimei.Vezi…

- Din cauza coronavirusului autoritațile au luat decizia inchiderii gradinițelor, școlilor, liceelor și facultaților din intreaga țara. Pentru ca virusul ucigaș din China se extinde extrem de repede, numarul celor care au fost infectați ajungand la 38 de victime, o serie de masuri drastice au fost luate…

- Un vameș a fost trimis in judecata de DNA, acuzat ca a luat de doua ori mita pentru a ușura și grabi transportul de animale vii in Portul Midia. Doi oameni de afaceri sirieni au recunoscut ca au dat mita și au fost condamnați in iulie 2019 la cate un an și șase luni de inchisoare cu suspendare.Andrei…