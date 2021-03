Mike Tyson a anuntat ca ca il va infrunta in ringul de box pe rivalul sau Evander Holyfield in data de 29 mai, la aproape un sfert de secol de la precedentul lor duel, informeaza Agerpres, care citeaza Boxingnews24.com.Cei doi pugiliști americani s-au intalnit ultima data pe 28 iunie 1997, intr-unul dintre cele mai controversate partide de box din istorie. „Vreau doar ca toata lumea sa stie ca va fi un meci cu Holyfield. Holyfield este un om umil, stiu asta, este un om al lui Dumnezeu, dar si eu sunt un om al lui Dumnezeu si voi caștiga pe 29 mai”, a precizat Tyson, in cursul unui live pe Instagram.Acesta…