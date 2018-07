Stiri pe aceeasi tema

- Europenii ”au facut anul trecut un excedent comercial de 151 de miliarde de dolari (...). Iar pe deasupra noi cheltuim o avere la NATO pentru a-i proteja”, a continuat el. ”Este teribil ce ne-au facut”, a apeciat miliardarul republican. ”Noua ne place tuturor Uniunea Europeana intr-un fel,…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat sambata aceasta ca a fost rugata sa paraseasca un restaurant aflat in statul Virginia, noaptea trecuta pentru ca „lucreaza” pentru președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. “Noaptea trecuta mi s-a spus de catre proprietarul…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat, luni, ca Washingtonul iși va pastra angajamentul de a atinge "denuclearizarea completa, verificabila și ireversibila" a Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Afirmația a fost facuta pe contul…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo se indrepta marti catre Coreea de Nord, intr-o noua intensificare a pregatirii summitului mult asteptat intre Kim Jong Un si Donald Trump, la cateva ore dupa intalnirea intre liderul nord-coreean si presedintele chinez Xi Jinping, relateaza AFP.

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…