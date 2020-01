Mike Pompeo va participa la conferinţa pentru Libia de la Berlin Secretarul de stat american Mike Pompeo va merge in Germania in acest weekend pentru a participa la conferinta pentru Libia de la Berlin si a cere sustinerea armistitiul fragil din statul nord-african si retragerea tuturor puterilor straine din conflict, a informat Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Germania va gazdui duminica un summit care va reuni la un loc puterile straine si taberele rivale din Libia pe care le sustin pentru a incerca sa puna capat razboiului pentru Tripoli si sa reia discutiile privind un acord de impartire a puterii. Conferinta are loc la cateva zile dupa eforturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania doreste sa organizeze duminica, la Berlin, un summit consacrat situatiei din Libia, au declarat luni doua surse apropiate reuniunilor pregatitoare pentru Reuters potrivit news.roPresedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa participe la aceasta reuniune in capitala germana, a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua duminica o vizita in Germania pentru o conferinta internationala despre Libia, au relatat media oficiale turce, citate luni de DPA. Erdogan se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel in timpul vizitei sale de o zi, conform postului de televiziune…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Cancelarul german Angela Merkel a calificat drept "drastice" comentariile lui Macron, iar joi Mike Pompeo a afirmat ca NATO este probabil una dintre cele mai importante aliante "din istoria documentata", noteaza Reuters. Totusi, vineri, secretarul de stat american a subliniat ca NATO trebuie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii despre decesul tatalui unui militant uigur, in urma detentiei si interogatoriului dintr-un lagar…