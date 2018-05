Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.

- Statele Unite cauta aliați pregatiti sa sanctioneze mai dur Iranul pentru programul sau nuclear. Acesta este unul dintre scopurile principale pentru care noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, efectueaza in aceste zile o vizita in Orientul Mijlociu.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat vineri la Bruxelles in legatura cu preocuparile serioase ale SUA privind decizia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana rusesti S-400, care nu sunt compatibile cu sistemul de aparare al NATO, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. 'Secretarul…

- Noul secretar de stat american Mike Pompeo a sosit vineri la Bruxelles, la o zi dupa ce a depus juramantul pentru noua sa functie, pentru convorbiri cu aliatii cheie din Europa privind agresiunea ruseasca sporita si caile de intarire a NATO, relateaza Reuters. Pompeo, fost sef al CIA si fost ofiter…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters.Pentru prima…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters. Pentru prima data,…