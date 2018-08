Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul american pe probleme de securitate nationala John Bolton a numit China, Coreea de Nord si Iranul drept tari care s-ar putea amesteca in alegerile americane, relateaza „The Daily Mail“.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat marti ca secretarul de stat american Mike Pompeo este pregatit sa se intoarca in Coreea de Nord pentru o alta intrevedere cu Kim Jong-un.

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Daca Iranul dorește sa evite reintroducerea sancțiunilor americane, ar trebui sa accepte oferta președintelui Donald Trump de a purta negocieri, a declarat luni consilierul pentru securitate naționala al SUA, John Bolton.

- Consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, John Bolton, a precizat duminica intr-o emisiune tv ca SUA nu este implicata in atacul din Venezuela, care l-a vizat pe președintele Nicolas Maduro.