Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamâni dupa summitul istoric între Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro. Președintele SUA declara luna trecuta ca amenintarea…

- Noi imagini din satelit arata cum Coreea de Nord continua sa iși modernizeze instalațiile nucleare și a adus imbunatațiri rapide infrastructurii de la Centrul de Cercetare Științifica Nucleara din Yongbyon – o instalație utilizata pentru a produce plutoniu pentru de armele nucleare, scrie CNN citand…

- Statele Unite au incercat joi sa le ofere asigurari aliatilor lor asiatici, dupa summitul dintre Donald Trump si Kim Jong Un, dand asigurari ca liderul nord-coreean a ”inteles” ca ”denuclearizarea” este necesar sa aiba loc rapid si ca sanctiunile nu vor fi ridicate decat la finalul acestui proces, relateaza…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…