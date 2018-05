Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreei de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap. Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea…

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

- Vicepresedintele american Mike Pence era pregatit sa intilneasca o delegatie de reprezentanti nord-coreeni de rang inalt in marja Jocurilor Olimpice de Iarna, insa aceasta ”scurta reuniune” a fost anulata ”in ultimul moment” de catre Phenian, in urma unor declaratii dure ale lui Pence, afirma Washingtonul,…

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Regimul de la Phenian a transmis, luni, ca vizita delegatiei de inalti oficiali nord-coreeni in Coreea de Sud, in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a adus un impuls ”semnificativ” pentru imbunatatirea relatiilor inter-coreene, potrivit agentiei Yonhap.