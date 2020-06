Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prelungit sanctiunile impotriva regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru inca un an, considerand ca opresiunea violenta a societatii civile continua in aceasta tara, a anuntat joi Consiliul European, informeaza dpa. In total 273 de persoane fizice si 70…

- Autoritatile siriene au anuntat joi amanarea alegerilor parlamentare, pentru a doua oara in doua luni, in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In cadrul masurilor de precautie luate de stat pentru a lupta impotriva coronavirusului", presedintele Bashar…

- Doi fosti ofiteri sirieni de informatii au aparut joi in fata unei instante din Germania sub acuzatia de crime impotriva umanitatii in primul proces international de acest gen cu privire la torturarea prizonierilor politici de catre regimul lui Bashar al-Assad in Siria, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters. "In timp ce lumea lupta impotriva pandemiei de COVID-19,…

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse, citata de Agerpres. OIAC, ce are…

- Ministrul rus al apararii a intreprins o vizita la Damasc unde a avut o intrevedere cu presedintele sirian Bashar al-Assad, cu care a discutat despre mentinerea armistitiului si reinstalarea pacii in Siria, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, informeaza dpa si Xinhua, citate de Agerpres. Rusia…