- Sanctiunile economice americane vor lovi din nou Iranul incepand de luni, consfintind astfel linia dura adoptata de Donald Trump dupa retragerea unilaterala a SUA din acordul privind dosarul nuclear iranian, in timp ce companiile europene vor fi la randul lor ...

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Statele Unite isi mentin sanctiunile impotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sambata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj in reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este din nou acasa cu familia sa - unde ii este…

- Statele Unite vor adopta sanctiunile ”cele mai dure sancțiuni din istorie” impotriva regimului iranian, a anuntat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane a prezentat – adresandu-se in mod direct liderilor iranieni – o lista de 12 conditii pe care Republica…

- Comisia Europeana a propus guvernelor statelor membre UE sa foloseasca transferuri directe de bani catre Banca Centrala a Iranului, pentru a evita sancțiunile impuse de Statele Unite, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri-record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata, relateaza…

- Intr-o declaratie de presa, presedintele Donald Trump a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul. Acordul privind programul nuclear iranian a fost incheiat in 2015, dupa 21 de luni de negocieri intense. Programul nuclear iranian a fost semnat de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA,…