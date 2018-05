Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Ministerul de Externe al Iranului a salutat actiunile Phenianului si Seulului pentru detensionarea relatiilor din Peninsula Coreea, insa a avertizat ca Statele Unite nu sunt calificate sa joace un rol in ceea ce priveste dezamorsarea situatiei, acuzand Washingtonul ca nu-si "respecta angajamentele".

- Coreea de Sud va incerca sa lanseze discutii in vederea declararii oficiale a incheierii razboiului in peninsula, in cadrul unui extrem de rar summit intercoreean, saptamana viitoare, a anuntat miercuri presedintia, relateaza AFP. ”Examinam posibilitatea de a inlocui regimul armistitiului in peninsula…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, marti, ca Washingtonul a purtat discutii directe la nivel inalt cu Phenianul in vederea organizarii viitoarei intalniri cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza site-ul postului CNN.

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…