- Un important general nord-coreean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong Un, a sosit miercuri la New York pentru o vizita extrem de rara cu scopul de a stabili agenda summitului istoric dintre liderul nord-coreean si Donald Trump, comenteaza AFP. Generalul Kim Yong Chol, sosit de la Beijing potrivit…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In, ar putea participa la potentialul summit intre liderii de la Washington si Phenian, Donald Trump, respectiv Kim Jong-Un, programat sa se desfasoare pe data de 12 iunie, au anuntat oficiali sud-coreeni, informeaza site-ul postului BBC News, citat

- Dupa amenințarile facute de liderul nord-coreean, Kim Jong-un, cu privire la anularea summit-ului in care ar trebui sa discute cu președintele american, Donald Trump, tensiunile au inceput sa creasca din nou intre cele doua țari. Liderul de la Casa Alba a dat prima declarație dupa afirmațiile facute,…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a sosit la Phenian pentru a discuta detaliile unei viitoare reuniuni la nivel inalt intre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit Reuters.

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Cu ocazia intrarii sale in diplomatia mondiala, Coreea de Nord a intrat in randul lumii. Liderul de la Phenian, Kim Jong -un, i-a decernat acest titlu misterioasei sale sotii, Ri Sol-ju. O mutare fara doar si poate in legatura cu viitoarele summituri cu presedintele sud-coreean Moon Jae In si cel american…

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…