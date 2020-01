Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a criticat pe europeni ca nu au fost „la fel de utili”, asa cum ar fi trebuit sa fie in cazul operatiunii de ucidere a generalului iranian Qassem Soleimani in Irak.

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a criticat, luni, decizia Camerei Reprezentantilor de continuare a audierilor in procedura care ar putea conduce la demiterea presedintelui Donald Trump in timp ce liderul de la Casa Alba efectueaza deplasari externe, informeaza agentia Associated Press,…

- Amazon.com a anuntat joi ca a contestat atribuirea de catre Pentagon a unui contract de cloud computing de pana la 10 miliarde de dolari grupului Microsoft, exprimandu-si ingrijorarea ca politica a impiedicat desfasurarea corecta a licitatiei. Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a respins vineri…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a sosit duminica la Kabul intr-o vizita neanuntata, la o luna si jumatate dupa suspendarea brusca de catre Donald Trump a discutiilor cu talibanii destinate sa duca la un acord privind retragerea trupelor americane din aceasta tara in schimbul unor garantii…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca este "adecvat" din partea președintelui Donald Trump sa ceara liderului ucrainean sa investigheze corupția din propia țara, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Consider ca este adecvat sa incerci sa faci alta țara sa…