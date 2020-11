Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se afla miercuri in Georgia pentru a duce sprijinul sau in favoarea 'suveranitatii' acestei tari, intr-un moment in care Rusia isi extinde influenta in Caucaz, precum si a institutiilor georgiene zguduite de o criza post-electorala, transmite AFP.



La Tbilisi, Mike Pompeo s-a intalnit cu presedinta Salome Zurabshvili, cu premierul Ghiorghi Gaharia si cu ministrul de externe David Zalkaliani.



'Secretarul de stat vrea sa sublinieze sprijinul sau fata de suveranitatea Georgiei', le-a declarat jurnalistilor care il insotesc…