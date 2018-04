Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a subliniat necesitatea pentru unitate in regiunea Golfului, duminica, in cursul unei scurte vizite in capitala saudita Riad, relateaza Reuters. "Unitatea Golfului este necesara si trebuie sa o realizam", a declarat responsabilul american in cadrul unei conferinte…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe sambata primul sau turneu in Orientul Mijlociu la aliati-cheie ai SUA, dupa ce s-a intalnit cu membrii NATO la Bruxelles, relateaza AFP. In timpul acestui turneu de trei zile, Pompeo se va deplasa in Arabia Saudita, Israel si Iordania,…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca „intunericul ne va cuprinde” pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul,…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, la Conferinta pe probleme de securitate de la Munchen, ca Israelul este pregatit sa actioneze impotriva Iranului, si nu doar a aliatilor lui din Orientul Mijlociu, daca este necesar, reiterand ca acest regim este cea mai mare amenintare la adresa…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.