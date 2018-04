Stiri pe aceeasi tema

- Omul ales de Donald Trump sa preia fraiele diplomatiei americane, Mike Pompeo, se confrunta luni cu un obstacol neprevazut in Congres, in procesul de confirmare al acestei functii capitale, relateaza AFP. Comisia de Politica Externa a Senatului american ar putea sa emita un aviz defavorabil candidaturii…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.

- „In perioada 2013-2018, Poliția Rutiera Arad a facut demersuri atat la administratorul drumurilor, in speța Primaria Municipiului Arad, cat și in cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației, pentru montarea de limitatoare de viteza inainte de trecerile pentru pietoni, cat și de semafoare electrice…

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Guvernului a decis numirea lui Remus Munteanu…

- Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, considera suspect momentul intrevederii, in contextul in care Administratia Donald Trump a decis sa nu impuna noi sanctiuni impotriva oficialilor rusi acuzati de implicare in campania de influentare a scrutinului prezidential american. Chuck…

- Odata cu inceperea noii sesiuni parlamentare social-democratii au facut si modificari in componenta echipei care-i reprezinta in Biroul Permanent. Potrivit presei centrale, numele lui Marcel Ciolacu era vehiculat ca fiind noul secretar al Camerei Deputatilor, insa postul i-a revenit Ioanei Bran. Marcel…