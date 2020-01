Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat joi Partidul comunist chinez drept ''principala amenintare a epocii noastre'', cu prilejul unei intrevederi la Londra cu omologul sau britanic Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters. "Partidul comunist chinez reprezinta…

- Statele Unite au reclamat marti "eliberarea imediata si neconditionata" a pastorului protestant Wang Yi condamnat cu o zi inainte in China la noua ani de inchisoare pentru "incitare la subminarea ordinii de stat", noteaza AFP. "Beijingul trebuie sa il elibereze si sa puna capat represiunii…

- Statele Unite isi amplifica avertismentele adresate celui mai apropiat aliat al lor, Marea Britanie, declarand ca China va fura secretele tarii daca Londra va permite unor companii precum Huawei sa-i construiasca retelele 5G, relateaza marti DPA potrivit Agerpres. "Ei vor doar sa fure secrete intregi…

- Statele Unite au expulzat "in secret" doi diplomati chinezi care au incercat sa patrunda intr-o baza militara din statul american Virginia in luna septembrie, a relatat duminica The New York Times. Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile americane de a fi agent chinez de informatii,…

- Statele Unite au expulzat "în secret" doi diplomati chinezi care au încercat sa patrunda într-o baza militara din statul american Virginia în luna septembrie, a relatat duminica New York Times, preluat de Agerpres.Cel putin unul dintre ei este suspectat de autoritatile…

- Unilateralismul american ameninta tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in timp ce China este "o putere pasnica", a estimat joi guvernul chinez, in conditiile in care NATO a evocat pentru prima data "provocarea" pe care o constituie Beijingul, informeaza AFP. Reunite…

- "Ceea ce suntem pe cale sa traim este moartea cerebrala a NATO" a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, saptamanalului The Economist, explicand aceasta "moarte" prin dezangajarea americana fata de aliatii NATO si comportamentul Turciei, membra a Aliantei Nord-Atlanctice. Este "necesara…

- Președintele Donald Trump a oficializat intenția de a retrage Statele Unite din acordul climatic de la Paris, provocand reacții de consternare, in special dinspre China și Franța, relateaza AFP. ”Astazi, Statele Unite incep procesul de retragere din acordul climatic de la Paris. Conform termenilor acordului,…