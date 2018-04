Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP. "Pot sa va asigur…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat în 2015 cu Teheranul, adaugând ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN. Oficialul iranian…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si…

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- "Continuand tendintele de ascensiune incepute in 2000, volumul transferurilor majore de armament in perioada 2013-2017 a fost cu 10% mai mare decat in intervalul 2008-2012", anunta Institutul International de Cercetari pentru Pace din Stockholm (SIPRI)."Exporturile de armament s-au intensificat…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…