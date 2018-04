Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite in Coreea de Sud, Marc Knapper, a declarat luni ca denuclearizarea "completa, verificabila si ireversibila" a Coreei de Nord este un obiectiv care nu poate fi negociat in cadrul discutiilor cu regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, ar putea dobandi in doar cateva luni armamentul necesar pentru a lansa un atac nuclear asupra teritoriului continental american, avertizeaza Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA).

- Coreea de Nord a criticat luni Statele Unite pe motiv ca afecteaza dezghetarea relatiilor inter-coreene, din moment ce Washingtonul promite noi sanctiuni si presiuni aplicate regimului de la Phenian pana cand acesta nu va renunta la programele balistice si nucleare, relateaza agentia Yonhap.