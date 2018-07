Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket Man, presedintele Trump numindu-l in trecut pe liderul nord-coreean „omul racheta” , scrie The…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se va deplasa saptamana viitoare in Coreea de Nord pentru a discuta despre planurile de denuclearizare a acestei tari, potrivit cotidianului Financial Times (FT) de joi, care citeaza patru surse apropiate acestui dosar, transmite Reuters.Potrivit oficialilor…

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Un important general nord-coreean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong Un, a sosit miercuri la New York pentru o vizita extrem de rara cu scopul de a stabili agenda summitului istoric dintre liderul nord-coreean si Donald Trump, comenteaza AFP. Generalul Kim Yong Chol, sosit de la Beijing potrivit…

- Statele Unite sunt dispuse sa acorde ajutor economic Coreii de Nord in schimbul renuntarii la armele nucleare, a declarat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Yonhap.Dupa o intalnire cu omologul sau din Coreea de Sud, Kang Kyung-wha, Pompeo a afirmat ca "daca Coreea de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…