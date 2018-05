Un port GIGANT tocmai s-a deschis: Este cel mai mare port sub nivelul mării

Conferinţa care a precedat ceremonia oficială de deschidere a portului, 'The Great Silk Road - Towards the New Frontiers of Development', a avut loc în regiunea turistică turkmenă Avaza şi a abordat perspectivele unui nou Drum al Mătăsii. 'Credem că… [citeste mai departe]