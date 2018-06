Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo si fostul sef al serviciilor secrete nord-coreene, Kim Yong Chol, s-au intalnit la New York pentru a discuta despre potentialul summit intre presedintele american Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca Washington e de acord sa ridice sancțiunile impuse Coreei de Nord, dar cu condiția renunțarii complece la programul nuclear al Phenianului. Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite americanilor…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a sosit la Phenian pentru a discuta detaliile unei viitoare reuniuni la nivel inalt intre președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit Reuters.

- Mike Pompeo, directorul CIA, a efectuat o vizita secreta in Coreea de Nord de Paste si s-a intalnit cu liderul coreean Kim Jong-un, potrivit Quartz. Informatia cu privire la vizita a devenit publica dupa ce presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus ieri ca SUA este in discutii „de…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…