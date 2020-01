Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a „urmari situatia” in Irak, unde manifestanti proiranieni au inconjurat Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri...

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a avertizat marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov in legatura cu orice ingerinta in alegerile ce vor avea loc in SUA in 2020, transmite AFP. 'In problema ingerintelor in afacerile noastre interne, am fost clar: este inacceptabil',…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marti la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza luni AFP. Într-un comunicat scurt difuzat duminica, diplomatia americana a precizat cei doi responsabili vor discuta…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, se vor intalni in aceasta saptamana in Portugalia, intr-un context de apropiere a Israelului de tarile arabe, au anuntat marti Departamentul de Stat al SUA si surse israeliene, relateaza AFP. Cei doi…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "isi vor lua in serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane a facut aceasta declaratie…

- Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa. "Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele", a…