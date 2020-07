Mike Pompeo indică "noua competiție" din Arctica La un an dupa stânjenitoarea oferta a lui Donald Trump de cumparare a Groenlandei, șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a sosit miercuri în vizita în Danemarca. El a insistat asupra &"noii competiții&" care are loc acum în zona arctica, o aluzie la obiectivele unor mari puteri, inclusiv China, în aceasta regiune, potrivit Tribune de Geneve.



Dupa o prima oprire în Marea Britanie, marți, unde a chemat la rezistența în fața Chinei, noul mare rival al Statelor Unite, fostul șef al CIA și apropiat al lui Donald Trump și-a continuat avântul.

Sursa articol: hotnews.ro

