Ambasadorul SUA in Israel nu a fost prezent miercuri la sosirea secretarului de stat american Mike Pompeo in aceasta tara din Orientul Mijlociu, in conditiile in care el se simtea rau si a fost sfatuit sa stea departe, a informat Departamentul de Stat american, potrivit Reuters. Avionul in care se afla Mike Pompeo a aterizat pe aeroportul Ben Gurion, pentru o vizita de o zi a secretarului de stat american, in timpul careia el are programate intrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si cu partenerul sau de coalitie desemnat Benny Gantz. Ambasadorul american David Friedman a fost testat…