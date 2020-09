Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua o vizita saptamana viitoare in Grecia pentru a-i aduce sprijinul intr-un context de puternice tensiuni cu Turcia, a anuntat joi Departamentul de Stat de la Washington, noteaza AFP.



Secretarul de stat american se va deplasa, de asemenea, in Italia - cu o etapa la Vatican pentru a discuta despre libertatea religioasa - si in Croatia in cursul unui turneu european programat de la 27 septembrie la 2 octombrie.



Cu prilejul celei de-a doua vizite in Grecia in mai putin de un an, Mike Pompeo va merge la Salonic, in nordul tarii,…