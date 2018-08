Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza o activitate…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamani dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro.

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul din Coreea de Nord, Kim Jong-Un, a generat doar rezultate simbolice, insa nimic concret, atrag atentia specialisti in relatii internationale citati de agentiile Reuters si Associated Press.

- Discutiile intre Statele Unite ale Americii si Coreea de Nord 'avanseaza mai rapid decat anticipam noi', a declarat luni, la Singapore, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, precizand ca negocierile continua inaintea summitului de marti intre presedintele american Donald Trump si liderul de la…

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Reiteram Statelor Unite…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…