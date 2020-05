Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut duminica faptul ca ar exista dovezi semnificative conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator al orasului chinez Wuhan, localitatea de unde s-a declansat pandemia de COVID-19, transmite AFP, conform Agerpres. ”Exista probe imense ca de…

- „Primele cazuri de coronavirus au fost cunoscute de guvernul chinez inca din noiembrie, cu siguranta la jumatatea lunii decembrie, dar si-au luat timp pentru a raporta in restul lumii, inclusiv la Organizatia Mondiala a Sanatatii”, a afirmat secretarul de stat american Mike Pompeo la un post de radio…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters. "In timp ce lumea lupta impotriva pandemiei de COVID-19,…

- China denunta vehement faptul ca secretarul de Stat american Mike Pompeo numeste noul coronavirus care s-a raspandit pe glob ”virusul Wuhan”, numele orasului din centrul Chinei in care a aparut, relateaza The Associated Press.

- SUA si Mexicul preconizeaza sa-si inchida frontiera comuna pentru calatoriile neesentiale, in incercarea de a frana propagarea noului coronavirus, a anuntat joi seara Departamentul de Stat american, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. Masuri similare ar urma sa intre in vigoare sambata la frontiera…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept 'virusul Wuhan' noul coronavirus aflat la originea unei epidemii ce ingrijoreaza autoritatile din lumea intreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.Secretarul de stat american a evocat pentru…

- Un pacient cu coronavirus din San Antonio, Texas, care a fost eliberat din carantina, a fost testat ulterior pozitiv pentru noul virus și este acum din nou in carantina, potrivit primarului orașului, transmite Fox News.Pacientul se afla in carantina obligatorie la Centrul pentru Boli Infecțioase…

- Beijingul a acuzat ferm luni Washingtonul ca au intreprins actiuni ce "au starnit si semanat panica" in legatura cu epidemia de coronavirus cu care se confrunta China, in loc sa acorde ajutor substantial Beijingului pentru combaterea acesteia, informeaza Reuters si AFP. "Guvernul american…