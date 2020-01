Mike Pompeo discutat cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iraniene

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters, scrie agerpres.ro. Pompeo l-a pus la curent…

- Gardienii Revolutiei iraniene au amenintat, miercuri, sa loveasca Israelul si "guverne aliate" ale Americii dupa un atac nocturn impotriva unor baze militare din Irak utilizate de Statele Unite ca represalii de catre Washington a puternicului general Qassem Soleimani, noteaza AFP si Reuters, scrie…

- O mare de oameni in doliu, care strigau 'Moarte Americii', a insotit luni la Teheran sicriele generalului Qassem Soleimani, cel mai popular comandant militar din Iran, si ale altor oficiali militari ucisi intr-un atac cu drona al Statelor Unite in Irak, relateaza AFP. Pe un alt front al tensiunilor…

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…

- "Opozitia constanta fata de negocierile cu SUA este unul dintre instrumentele importante de care dispune Iranul pentru a le impiedica sa puna piciorul in scumpa noastra tara", a declarat ayatollahul Ali Khamenei in aceasta alocutiune, conform unor fragmente postate pe contul sau oficial de pe Twitter…