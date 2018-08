Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong Un, pare sa nu respecte angajamentele in sensul denuclearizarii, a acuzat vineri secretarul de Stat american, Mike Pompeo."Presedintele Kim Jong Un a anuntat angajamentul denuclearizarii. Lumea a cerut, prin rezolutiile Consiliului de Securitate…

- Mike Pompeo este responsabil de partea americana pentru punerea in aplicare a angajamentelor asumate de catre Donald Trump si Kim Jong Un in cadrul summit-ului lor istoric care a avut loc la 12 iunie.

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, relateaza cotidianul Washington Post, citand oficiali americani neidentificati, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialii…

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza…

- Statele Unite saluta progresul facut in sensul denuclearizarii Peninsulei Coreea, insa este prea devreme pentru a renunta la sanctiunile impuse Phenianului, a declarat duminica secretarul de Stat SUA, Mike Pompeo, relateaza site-ul ageniei Tass.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite sambata ca in discutiile despre programul nuclear al Phenianului fac cereri „ca de gangster”, in contradictie cu spusele Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, care, proaspat intors din Coreea de Nord, a declarat ca Phenianul a facut progrese in chestiuni cheie,…

- Sefii diplomatiei din Japonia, Coreea de Sud si Statele Unite vor avea o întâlnire asupra denuclearizarii Coreei de Nord în weekend la Tokyo, a anuntat Ministerul de Externe japonez, informeaza Agerpres. Întâlnirea lor va avea loc dupa discutiile secretarul…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele american a anunțat ca data și locul summitului cu liderul nord-corean, Kim Jong Un, au fost stabilite și vor fi anunțate in curand. “Avem acum o data. Și avem un loc. Le vom anunța in curand”, a spus acesta. Intalnirea urmeaza sa aiba loc in Singapore, potrivit…