- Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a spus ca masurile aduse in discutie de catre secretarul de stat Mike Pompeo arata ca Statele Unite sunt prizoniere ale propriilor „politici esuate” si vor suporta consecintele acestora, conform BBC.

- Presedintele iranian a declarat luni ca Statele Unite ale Americii nu pot decide pentru Iran, afirmatie ce survine dupa ce secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut schimbari profunde in politica externa si nucleara a Iranului, relateaza Reuters."Cine sunteti voi sa decideti pentru Iran…

- Masurile aduse in discutie de catre secretarul de stat Mike Pompeo arata ca Statele Unite sunt prizoniere ale propriilor „politici esuate” si vor suporta consecintele acestora, a spus Zarif, conform BBC.

- Statele Unite vor impune in curand Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie. Declarația a fost facuta de secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la Washington.

- Conducatorii celor 28 de state din Uniunea Europeana au convenit miercuri seara la Sofia asupra unei abordari unitare pentru mentinerea acordului nuclear iranian, dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din cadrul acestuia, a indicat o sursa europeana citata de AFP.…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…