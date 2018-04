Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat vineri la Bruxelles in legatura cu preocuparile serioase ale SUA privind decizia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana rusesti S-400, care nu sunt compatibile cu sistemul de aparare al NATO, relateaza Reuters. 'Secretarul de stat…

- Rusia a inceput productia sistemelor de aparare antiaeriana S-400 care urmeaza sa fie livrate Turciei, a anuntat, miercuri, Alexandre Miheev, directorul general al companiei producatoare de armament Rosoboronexport, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Autoritatile de reglementare din domeniul telecomunicatiilor din Rusia au anuntat luni ca au inceput sa blocheze mesageria Telegram, dupa ce aceasta a refuzat solicitarea Serviciului Federal de Securitate (FSB) de a permite accesul la mesajele criptate ale utilizatorilor sai, informeaza Reuters.Regulatorul…

- Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…