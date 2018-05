Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sanctiunile impuse Coreei de Nord, in schimbul renuntarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sancțiunile impuse impotriva Coreei de Nord, in schimbul renunțarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, citata de Mediafax.In timpul declarațiilor lui Pompeo,…

- Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a declarat ca Moscova a avertizat Washingtonul ca vor exista "repercursiuni grave" daca SUA intreprinde vreun atac impotriva fortelor regimului de la Damasc in urma presupusului atac cu arme chimice din Siria, relateaza agentia de stiri Reuters.

- La fel ca in declaratia sa de presa din 13 martie, ziua demiterii sale printr-un simplu mesaj prezidential pe Twitter, viitorul fost sef al diplomatiei americane nu a pronuntat niciun cuvant despre presedintele Statelor Unite in discursul sau, aplaudat indelung de angajatii Departamentului de Stat…

- In orasul Ust-Djeguta, in sudul Rusiei langa Georgia, reporterii Reuters au fotografiat 17 persoane care au parut sa voteze de doua ori. Dupa ce a vazut fotografiile, Leila Koichuyeva, membra a comisiei electorale, a declarat: "Ar putea fi gemeni", potrivit The Guardian .

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Republica Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Republicii Moldova de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Moldovei de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.PUBLIKA.