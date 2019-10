Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a intensificat retorica SUA la adresa Partidului Comunist Chinez, afirmand ca acesta se axeaza pe dominatie internationala si o astfel de provocare trebuie sa fie infruntata, relateaza Reuters potrivit Agerpres Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit APEC in cadrul caruia oficiali americani sperasera…