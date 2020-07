Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia cauzata de noul coronavirus se va agrava, daca tarile nu reusesc sa adere la masuri de precautie stricte, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres.''As vrea sa spun direct: prea multe tari se indreapta in directia gresita, virusul ramane inamicul public…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, acuzand-o ca a devenit, in esența, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio masura privind reformarea sa, dupa problemele aparute odata cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a expediat o scrisoare șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), amenințand cu sistarea permanenta a finanțarii. Șeful de la Casa Alba a acordat organizației un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa prezinte „schimbari substanțiale”,…

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- "Nu sunt multumit de Organizatia Mondiala a Sanatatii", a declarat Donald Trump la Casa Alba. "Sunt o marioneta a Chinei", a adaugat el.Intrebat despre soarta contributiei americane la OMS, dupa ce la jumatatea lui aprilie a anuntat suspendarea acesteia, liderul administratiei SUA a ramas…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Un raport CIA, al carui conținut a fost confirmat de Newsweek de catre doi oficiali de informații din SUA, a declarat ca China a amenințat OMS ca țara va inceta sa coopereze cu ancheta coronavirusului agenției daca organizația declara o urgența globala pentru sanatate. Acesta a fost cel de-al…

- Potrivit unui raport-bomba publicat de prestigioasa publicație germana Der Spiegel , care citeaza Serviciul Federal de Informații al Berlinului (Bundesnachrichtendienst – BND ), președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut personal directorului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom,…