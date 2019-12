Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a efectuat joi lovituri împotriva unor instalatii ale Hamas pentru a doua oara în 24 de ore dupa un nou tir din Fâsia Gaza controlata de miscarea islamista, a anuntat armata, scrie AFP. Un proiectil a fost tras dinspre Fâsia Gaza în directia…

- Dupa recunoașterea unilaterala a Ierusalimului drept capitala a statului evreu, dar și a suveranitații Israelului asupra zonei siriene a Platoului Golan, Statele Unite și-au pus din nou comunitatea...

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a invitat joi pe manifestantii iranieni sa transmita Statelor Unite orice dovada de "represiune" din partea regimului de la Teheran, dand asigurari ca Washingtonul "va sanctiona aceste abuzuri", relateaza AFP. In urma cu aproape o saptamana,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a dat asigurari joi ca Statele Unite vor continua "sa conduca" lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in fata aliatilor Washingtonului bulversati de schimbarile de pozitie ale presedintelui Donald Trump privind Siria, relateaza AFP, potrivit…

- Statele Unite au indemnat joi comunitatea internationala sa ia masuri ”dure” prin care sa exercite presiuni asupra Iranului, care si-a reluat activitatile de imbogatire a uraniului intr-o uzina subterana, in urma deciziei de a-si reduce si mai mult angajamentele asumate prin Acordul de la Viena din…

- Statele Unite l-au sanctionat vineri pe ministrul securitatii din Zimbabwe pentru "incalcari grave ale drepturilor omului", informeaza DPA. "Departamentul are informatii credibile ca Owen Ncube a fost implicat in incalcari grave ale drepturilor omului in calitatea sa de ministru de stat…

- Statele Unite nu au dat unda verde Turciei sa invadeze Siria, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane a adaugat insa ca Ankara are "preocupari legitime de securitate" si ca presedintele Donald Trump a luat decizia de a-i…