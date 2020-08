Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP.Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo purta…

- Israel și Emiratele Arabe Unite au semnat, sub egida Statelor Unite, un „acord de pace istoric”, a anunțat joi, pe Twitter, președintele american Donald Trump, punctând ca acest lucru va permite celor doua țari șa își normalizeze relațiile, relateaza AFP.Este vorba de…

- Secretarul de stat Mike Pompeo incepe un turneu diplomatic in patru țari europene. Saptamana viitoare el va vizita succesiv Austria, Republica Ceha, Polonia și Slovenia. Potrivit Wall Street Journal, Pompeo are...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP. In cadrul acestui turneu european care va incepe…

- Israelul inregistreaza in ultima vreme o creștere alarmanta a numarului de infectari cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore a inregistrat un record: cel mai mare numar de infectari de la declanșarea crizei coronavirusului, in februarie. Un numar total de 1.681 de infectii in 24 de ore au fost inregistrate…

- Pandemia de coronavirus a provocat mai mult de 20.000 de morti in Orientul Mijlociu, dintre care jumatate in Iran, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, duminica, la ora 10.00 GMT, potrivit news.ro.Cu un total de 20.005 morti (la 907.736 de cazuri), Orientul Mijlociu ramane o regiune…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut marti liderilor colonistilor evrei sa sustina o propunere de anexare a unor parti din Cisiordania, bazata pe planul de pace al presedintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu, relateaza DPA potrivit Agerpres. Reprezentantii colonistilor…