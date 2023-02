Stiri pe aceeasi tema

La doi ani de la asaltul asupra Capitoliului, politia americana cauta in continuare 350 de participanti, precum si o persoana suspectata ca a plantat bombe artizanale in vecinatatea Congresului cu o zi inainte de atac, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Comisia parlamentara de ancheta a luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021 recomanda ca fostul presedinte republican Donald Trump sa fie inculpat penal cu privire la patru acuzatii penale, potrivit reprezentantului Jamie Raskin relateaza BBC News, potrivit news.ro.

Fostul presedinte american Donald Trump l-a catalogat drept "atacator politic" pe procurorul special Jack Smith, desemnat pentru a se ocupa de investigatiile in cazurile sale, afirmand ca este o persoana "compromisa" si reluand acuzatiile privind fraude electorale, conform site-ului Axios.com, citat

Departamentul Justitiei din SUA intentioneaza sa il audieze pe fostul vicepresedinte Mike Pence ca martor in ancheta privind presupusele eforturi ale fostului presedinte Donald Trump de a ramane la putere dupa ce a pierdut scrutinul prezidential din 2020, informeaza cotidianul The New York Times,

Departamentul american al Justitiei a numit un procuror special care sa se ocupe de investigatiile sale care il privesc pe fostul presedinte Donald Trump. Procurorul va superviza atat ancheta in legatura cu gestionarea unor documente guvernamentale sensibile, cat si ancheta privind incercarile fostului

Fostul vicepreședinte al SUA Mike Pence a declarat ca nu va depune marturie in fața comisiei Camerei Reprezentanților care cerceteaza atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, deoarece Congresul "nu are dreptul la marturia mea", anunța Rador.

Fostul președinte american Donald Trump nu s-a prezentat luni pentru a depune marturie in fața unei comisii speciale a Camerei Reprezentanților, formata pentru a investiga asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, in ciuda faptului ca i s-a oferit o citație, a anunțat comisia in cauza.

Fostul vicepresedinte al lui Donald Trump, Mike Pence, l-a acuzat pe miliardarul republican ca a pus viata sa si a familiei sale in pericol prin discursul lui din 6 ianuarie 2021, ziua in care a avut loc asaltul asupra Capitoliului, informeaza luni AFP, care citeaza un fragment dintr-un interviu