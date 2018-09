Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, va efectua saptamana viitoare o noua vizita in Coreea de Nord, anunta Departamentul de Stat american, potrivit Mediafax.Mike Pompeo l-a numit joi pe Stephen Biegun, fost membru al Consiliului de administratie al companiei Ford, in functia de emisar…

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian potrivit News.ro . Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket Man, presedintele Trump numindu-l in trecut pe liderul nord-coreean „omul racheta” , scrie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo era vineri in drum spre Phenian, unde isi propune sa obtina de la liderul nord-coreean Kim Jong Un un angajament detaliat privind denuclearizarea tarii, relateaza AFP, conform agerpres.ro. De la intalnirea sa la 12 iunie din Singapore cu Kim Jong Un,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo era vineri in drum spre Phenian, unde isi propune sa obtina de la liderul nord-coreean Kim Jong Un un angajament detaliat privind denuclearizarea tarii, relateaza AFP. De la intalnirea sa la 12 iunie din Singapore cu Kim Jong Un, presedintele american…

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters, preluata de agerpres. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat…

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a intalnit de doua ori, i-a confirmat personal ca este pregatit sa denuclearizeze Coreea de de Nord, informeaza site-ul postului CNBC.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara…