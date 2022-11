Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump nu s-a prezentat luni pentru a depune marturie in fața unei comisii speciale a Camerei Reprezentanților, formata pentru a investiga asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, in ciuda faptului ca i s-a oferit o citație, a anunțat comisia in cauza. Fii…

- Gruparile kurde din Turcia și Siria au negat responsabilitatea pentru atacul cu bomba soldat cu moartea a șase oameni comis duminica pe o strada comerciala din Istanbul, anunța BBC ciatat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul vicepresedinte al lui Donald Trump, Mike Pence, l-a acuzat pe miliardarul republican ca a pus viata sa si a familiei sale in pericol prin discursul lui din 6 ianuarie 2021, ziua in care a avut loc asaltul asupra Capitoliului, informeaza luni AFP, care citeaza un fragment dintr-un interviu…

- Barbați inarmați au intrat intr-un bar din centrul Mexicului și au ucis cel puțin noua persoane, relateaza presa locala. Atacul a avut loc miercuri seara in barul Lexuz din Apaseo del Alto, din statul Guanajuato, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Anchetatorii americani i-au prelungit fostului președinte, Donald Trump, termenul pana cand trebuie sa prezinte o serie de documente legate de asaltul asupra Capitoliului, in luna ianuarie, anul trecut, anunța BBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Soțul lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a fost externat la mai puțin de o saptamana dupa ce a fost grav ranit cand un individ a intrat in reședința cuplului din San Francisco, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul Consiliului Local Zaporijjia, Anatoli Kurtev, a raportat ca circa 20 de case dintr-un sector privat al orasului și aproximativ 50 de blocuri de locuinte au fost avariate in urma atacurilor cu rachete lansate de rusi in noaptea de sambata spre duminica. Patru instituții de invațamant, de…

- Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA a ajuns la un acord cu fostul presedinte Donald Trump pentru obtinerea unor documente financiare importante, in cadrul investigatiei privind potentiale situatii de conflict de interese, informeaza site-ul Axios.com. Fii la curent…